Пожар произошел в плавучем ночном клубе в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Пожар произошел в ночном клубе "Мед", который находится на дебаркадере на реке Которосль в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:50 поступило сообщение о пожаре в кафе "Мед", [оно] стоит на дебаркадере реки Которосль, причаленном к берегу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление на втором этаже. В 13:30 огонь ушел в чердачное помещение, площадь пожара составила 50 кв. м по кровле", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС уточнили ТАСС, что в данный момент идет проливка здания, пострадавших в результате инцидента нет.