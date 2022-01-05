Уровень воды в подтапливаемом в Красноярском крае поселке за день вырос на 22 см

КРАСНОЯРСК, 5 января. /ТАСС/. Уровень воды на реке Енисей возле поселка Стрелка в Красноярском крае, где подтопило приусадебные участки, за день вырос на 22 см - до 854 см. Об этом в среду говорится в сообщении службы ГО и ЧС Лесосибирска.

"Измерение уровня воды на гидропосту п. Стрелка производится каждые два часа. В 10:00 (06:00 мск) 5 января 2022 уровень составлял 832 см <...>. В 00:00 (20:00 мск) 6 января - 854 см", - говорится в сообщении.

4 января уровень Енисея в Стрелке поднялся почти на один метр и достиг 795 см при критическом уровне в 830 см. В пунктах временного размещения ночевали шесть человек, в том числе четверо детей.

Как сообщил ранее журналистам заместитель председателя правительства края Сергей Козупица, уровень, который приводит к подтопления жилых построек, находится в диапазоне от 860 до 910 см. На утро 5 января были подтоплены 13 приусадебных участков, еще на двух подтопило хозяйственные постройки.

Подъем воды произошел при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. В поселок из Енисейска и Лесосибирска прибыли спасатели краевого госучреждения "Спасатель". Всего на месте работают 26 человек и восемь единиц техники. Проводится эвакуация имущества жителей населенного пункта и домашних животных с подтопленных приусадебных участков.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края. В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.