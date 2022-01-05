Полицейские изъяли 62 кг наркотиков у группы наркоторговцев в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Полицейские задержали участников группы, которых подозревают в торговле наркотиками, во время серии обысков в их домах изъяли 62 кг наркотиков, в том числе 1,5 кг кокаина. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков провели в Ленинградской области спецоперацию по задержанию участников организованной группы, подозреваемых в наркоторговле. <...> В результате серии обысков по местам проживания подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли крупные партии различных видов синтетических и растительных наркотиков, а также психотропных веществ общим весом около 62 кг, в том числе 1,5 кг кокаина", - говорится в сообщении.

Задержали пятерых ранее судимых подозреваемых. По данным полиции, они распространяли наркотики в Лужском и Гатчинском районах Ленинградской области. Отмечается, что задержанные также занимались и изготовлением наркотиков. В доме одного из подозреваемых обнаружили около 150 кг прекурсоров наркотических средств.

Возбудили несколько уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия.