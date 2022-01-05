В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадали четыре человека, из них двое детей. Об этом сообщили журналистам в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

"В результате ДТП пострадали пассажирка автомобиля Volkswagen Polo, а также водитель и два несовершеннолетних пассажира автомашины Lada-21074. 10-летний мальчик получил травму левой голени, а его шестилетний брат - травму живота. Оба ребенка доставлены ДГКБ №9. Водитель Lada-21074 с травмой кисти и ушибом груди и пассажирка Volkswagen Polo с ушибом грудной клетки также были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации ГИБДД, водитель Volkswagen Polo на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Lada.