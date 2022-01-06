В Дагестане ищут рыбаков, которые вышли в море на резиновой лодке

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Спасатели в Дагестане ищут двоих рыбаков, которые вышли в Каспийское море на резиновой лодке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что в Кизлярском районе 4 января двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке, до сих пор не вернулись и связь с ними отсутствует", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисковых работах задействовали работников государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Дагестану и спасатели Кизлярской поисково-спасательной службы.