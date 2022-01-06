Уровень воды в подтапливаемом красноярском поселке за ночь вырос на 8 см

КРАСНОЯРСК, 6 января. /ТАСС/. Уровень воды на реке Енисей возле поселка Стрелка в Красноярском крае, где подтоплены 15 приусадебных участков, вырос за ночь еще на 8 см и превышает критические отметки уже на 32 см, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На утро среды были подтоплены 13 приусадебных участков, еще на двух подтоплены хозяйственные постройки. Уровень воды за день поднялся на 22 см и к вечеру среды составлял 854 см.

"Уровень воды в реке Енисей: населенный пункт Стрелка 862 см (при критическом 830 см), динамика - плюс 8 см", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки было подтоплено еще два участка. Таким образом, число подтопленных участков составляет 15. Из-за стихии нарушено дорожное сообщение к двум участкам. Подтопленных жилых домов нет.

Как сообщил ранее журналистам заместитель председателя правительства края Сергей Козупица, уровень, который приводит к подтопления жилых построек, находится в диапазоне от 860 до 910 см. Подъем воды произошел при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. На месте работают 26 человек и восемь единиц техники, проводится эвакуация имущества жителей населенного пункта и домашних животных с подтопленных приусадебных участков.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края. В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.