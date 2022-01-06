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В ДТП на трассе в Марий Эл погиб подросток

Еще пять человек пострадали

ТАСС. 6 января. /ТАСС/. В ДТП на 82-м км дороги Йошкар-Ола - Зеленодольск в Марий Эл погиб подросток и пострадали пять человек, в том числе 10-летний ребенок. Об этом сообщает госавтоинспекция республики в своем Telegram-канале.

"В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка Renault Sandero. Также травмы различной степени тяжести получили пять человек, один из которых - 10-летний ребенок", - сообщили в госавтоинспекции.

ДТП произошло 6 января, около 07:15, в Волжском районе. На 82-м км дороги Йошкар-Ола - Зеленодольск водитель Renault Sandero, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Transit.

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