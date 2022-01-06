В Бурятии произошел сход лавины

ТАСС, 6 января. Один человек пострадал, еще один, предварительно, погиб при катании на сноубордах во время схода снежной массы в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления МЧС России.

"Сегодня днем от оперативного дежурного поисково-спасательной службы в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе на пике Дружбы. Незарегистрированная группа из трех человек, предварительно, каталась на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один, предварительно, погиб", - говорится в сообщении.

Для спасательных работ привлечены спасатели, техника. Приведен в готовность к применению вертолет Ми-8 МЧС России.