В ДТП в Псковской области пострадали шесть человек

ТАСС, 6 января. Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Псковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы Санкт-Петербург - Невель. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Volvo", - сообщила собеседник агентства.

По данным ведомства, в Geely находились два ребенка четырех лет, в Volvo также находился ребенок, все они были доставлены в медицинское учреждение. Водитель Geely госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших осмотрены медиками на месте.