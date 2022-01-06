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В ДТП в Псковской области пострадали шесть человек

Среди них три ребенка

ТАСС, 6 января. Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Псковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы Санкт-Петербург - Невель. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Volvo", - сообщила собеседник агентства.

По данным ведомства, в Geely находились два ребенка четырех лет, в Volvo также находился ребенок, все они были доставлены в медицинское учреждение. Водитель Geely госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших осмотрены медиками на месте.

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