{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Самарской области погиб ребенок

Еще четыре человека пострадали

ТАСС, 6 января. Один ребенок погиб, двое детей и двое взрослых госпитализированы после ДТП с участием двух легковых машин на 346-м км дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, сообщили в пресс-службе УГИБДД Саратовской области.

"В результате ДТП несовершеннолетний пассажир скончался на месте. В медучреждение доставлены пассажиры - мальчик 11 лет и мальчик 2,5 года, а также взрослые - пассажирка "Нивы" и водитель Kia Rio, - сообщили в УГИБДД.

По предварительным данным, столкновение Kia Rio и "Нивы" произошло в 13:09.

Теги
РоссияСамарская область
Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
Их заключили под стражу на два месяца
Читать полностью