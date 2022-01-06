В ДТП в Самарской области погиб ребенок

ТАСС, 6 января. Один ребенок погиб, двое детей и двое взрослых госпитализированы после ДТП с участием двух легковых машин на 346-м км дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, сообщили в пресс-службе УГИБДД Саратовской области.

"В результате ДТП несовершеннолетний пассажир скончался на месте. В медучреждение доставлены пассажиры - мальчик 11 лет и мальчик 2,5 года, а также взрослые - пассажирка "Нивы" и водитель Kia Rio, - сообщили в УГИБДД.

По предварительным данным, столкновение Kia Rio и "Нивы" произошло в 13:09.