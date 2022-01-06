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Легковой автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе в Новосибирске

Девочек госпитализировали

НОВОСИБИРСК, 6 января. /ТАСС/. Водитель легковой иномарки вечером в четверг сбил двух девочек 2018 и 2012 годов рождения на пешеходном переходе в Новосибирске. Дети доставлены в больницу, сообщили журналистам в ГИБДД по Новосибирской области.

"На территории Ленинского района водитель 1989 года рождения на автомобиле Toyota Premio совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2018 и 2012 года рождения (девочки), которые переходили дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети находились с мамой. Девочки доставлены в больницу.

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