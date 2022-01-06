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Вертолет МЧС вылетел на поиски рыбаков, пропавших два дня назад в Каспийском море

Он уже обследовал прибрежную зону от Сулака до населенного пункта Суюткино Кизлярского района, островов Тюленей и Чечень, однако поиски результатов не дали

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту привлекли для поиска пропавших рыбаков в Каспийском море, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

"Сегодня на поиски рыбаков, пропавших в акватории Каспийского моря возле населенного пункта Суюткино в Кизлярском районе 4 января 2022 года, был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями не борту. Был проведен облет прибрежной зоны от Сулака до населенного пункта Суюткино Кизлярского района, островов Тюленей и Чечень", - говорится в сообщении.

Рыбаков не нашли, поиски будут продолжены.

Ранее сообщалось, что спасатели в Дагестане ищут двоих рыбаков, которые вышли в Каспийское море на резиновой лодке.

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