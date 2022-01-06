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В Башкирии погибли два человека в результате столкновения двух легковушек

Еще пять человек пострадали, среди них два ребенка

ТАСС, 6 января. Два человека погибли и пять пострадали в ДТП с участием двух легковушек в Башкирии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГИБДД Башкортостана.

"Сегодня в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла в шестом часу вечера на 5-м км дороги Уфа - Чишмы - Осоргино", - сообщили в ГИБДД.

Столкнулись Daewoo Nexia и встречная Hyundai Veloster. В результате аварии находившиеся в Daewoo два человека погибли, а также двое госпитализированы. Находившиеся в Hyundai три человека доставлены в больницу, в том числе двое детей.

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