Трамп заявил, что Байден пытается нападками на него отвлечь внимание от своих неудач

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден критикой и нападками на своего предшественника Дональда Трампа и его сторонников пытается отвлечь внимание общественности от собственных неудач во внутренней и внешней политике. Такое мнение Трамп высказал в своем обращении, опубликованном в четверг его пресс-службой.

"Этот политический театр - это просто отвлечение внимания от того факта, что Байден полностью провалился", - говорится в сообщении. "Байден усердно работает над тем, чтобы оттенить свою некомпетентную работу <...>. Все, чего он касается, превращается в неудачу", - добавил политик.

Ранее Байден заявил, что Трамп попытался избежать мирной передачи власти сменщику после проигрыша на выборах главы государства в ноябре 2020 года, "когда толпа, прибегнув к насилию, ворвалась в Капитолий". В своей речи нынешний глава Белого дома неоднократно подвергал своего предшественника резкой критике. В частности, по мнению Байдена, Трамп, "активизировавший толпу для нападения" на Капитолий, "в течение долгих часов наблюдал за [происходящим] по телевизору и ничего не делал" для того, чтобы остановить участников беспорядков.

6 января сторонники республиканца Трампа, занимавшего тогда пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.