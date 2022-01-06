В ДТП в Башкирии погибли два человека

ТАСС, 6 января. Два человека погибли, еще пять пострадали в результате ДТП в Уфимском районе Башкирии. На место происшествия оперативно выехали спасатели Госкомитета республики по ЧС, медики и полиция, сообщили журналистам в Госкомитете Башкирии по ЧС.

"6 января 2022 года поступило сообщение о том, что возле д. Осоргино Уфимского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, пострадали пять человек, в том числе двое детей", - сообщили в Госкомитете.

На месте происшествия работают спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС, медики и полиция.

При ухудшении погодных условий Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять правила дорожного движения и требования сотрудников ГИБДД.