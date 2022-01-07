AFP: в результате падения вертолета в центральной части Франции погибли два человека

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате катастрофы, которая произошла с вертолетом в департаменте Пюи-де-Дом (центральная часть страны). Об этом сообщило вечером в четверг агентство Agence France-Presse.

По данным агентства, связь с частным вертолетом была потеряна около 17:30 (19:30 мск) в четверг. Примерно через час после этого, потерпевший крушение летательный аппарат был обнаружен.

"Два человека, находившиеся на борту, погибли", причины крушения и личности погибших предстоит установить, сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на источники в жандармерии.