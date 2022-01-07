Глава Камчатского туристского информцентра не признала вину в хищении 1,9 млн рублей

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Генеральный директор Камчатского туристского информационного центра во время расследования уголовного дела не признала вину в хищении у некоммерческой организации 1,9 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора автономной некоммерческой организации "Камчатский туристский информационный центр" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере"). Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая отрицает, полагая, что ее действия законны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая в 2020 году издала распорядительные документы, которыми установила повышающие коэффициенты к своему окладу, а также незаконно начислила себе премии. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.