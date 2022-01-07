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В Токио из-за снега частично перекрыто движение по скоростным дорогам

Дороги закрыли из-за обледенения

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 участков скоростных автомагистралей перекрыто в столичном регионе Японии из-за прошедшего накануне сильного снегопада. Об этом сообщается в пятницу на странице регионального дорожного оператора в Twitter.

Дороги перекрыты главным образом из-за обледенения для предотвращения ДТП. К вечеру движение по ним должно быть восстановлено.

Сильный снегопад прошел в Токио 6 января. Высота снежного покрова в ряде районов города, по данным метеорологов, составила 5 см. Было отменено более 100 авиарейсов.

Как сообщает агентство Киодо, около 200 человек были доставлены в больницы на скорой помощи из-за травм, полученных при падении из-за скользких дорог.

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