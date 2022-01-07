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В результате ДТП в Свердловской области погибли два человека

Среди погибших 11-летний ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали в пятницу в результате ДТП в Свердловской области. Среди погибших 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Североуральска при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus, который двигался со стороны Екатеринбурга в Югорск. В результате аварии 11-летний мальчик-пассажир автомобиля Nissan, сидевший сзади слева, погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Nissan умер в больнице. Пассажир Lexus и два пассажира Nissan с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что видимость дороги была плохая, так как шел снег. Обгон на данном участке разрешен. Водитель Lexus освидетельствован на состояние опьянения, установлено, что он был трезв.

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