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В Оренбургской области в результате схода снега с трехэтажного здания пострадал ребенок

Его госпитализировали с переломом бедра

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Врачи госпитализировали 12-летнего мальчика, который пострадал в результате схода снега с трехэтажного здания в поселке Переволоцк Оренбургской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Управления МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что с крыши трехэтажного здания сошел снег, который упал на 12-летнего мальчика. Пострадавший с переломом бедра был госпитализирован", - отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел на улице Нефтяников в поселке Переволоцк Оренбургской области. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

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