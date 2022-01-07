В Ульяновской области возбудили дело по факту гибели трех человек в ДТП

УЛЬЯНОВСК, 7 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек, в том числе двух несовершеннолетних, в результате аварии на трассе в Цильнинском районе Ульяновской области. Об этом говорится в пятницу в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, авария произошла в ночь на 7 января на участке трассы Казань - Буинск - Ульяновск возле села Кашинка в Цильнинском районе. Столкнулись автомобили Mercedes Benz и Toyota RAV4. В результате ДТП погибли три человека - 60-летняя женщина и двое подростков в возрасте 14 и 12 лет.

Еще восемь человек получили различные травмы в результате ДТП. В пресс-службе Управления МВД России по региону сообщили журналистам, что в их числе водитель и пять пассажиров Mercedes Benz, в том числе один несовершеннолетний, а также два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota RAV4.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.