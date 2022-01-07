В результате ДТП в Омской области погиб один человек

ТАСС, 7 января. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Омской области. Об этом говорится в сообщении УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла днем в пятницу в Омском районе области. Установлено, что водитель Ford Focus, двигаясь по дороге Омск - Одесское в направлении Омска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet.

"В результате ДТП пассажир Ford Focus - мужчина 1974 года рождения - скончался, водитель этого же автомобиля 1996 года рождения, его пассажиры - девочка 2019 и женщина 1975 годов рождения - доставлены в медицинское учреждение. Также в медицинское учреждение доставлен водитель Chevrolet, - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.