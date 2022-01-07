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В ДТП с двумя автомобилями в Саратовской области погибли два человека

Еще три человека пострадали

ТАСС, 7 января. Авария с участием двух автомобилей произошла в пятницу в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще три, в том числе несовершеннолетний, пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП двое пассажиров (женщины) автомашины Renault Symbol погибли, водитель и два пассажира (мужчина и мальчик) этой же автомашины доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла 7 января около 14:30 (13:30 мск) в Вольском районе Саратовской области недалеко от Красной поляны. Столкнулись автомобили Renault Symbol и Toyota Land Cruiser Prado.

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РоссияСаратовская область
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