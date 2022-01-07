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В ДТП с участием двух автомобилей в Татарстане погибли четыре человека

Авария произошла в районе деревни Ильтень Бута

ТАСС, 7 января. Авария с участием двух автомобилей произошла в пятницу на участке трассы в Татарстане. Об этом говорится в сообщении прокуратуры республики.

ДТП произошло около 15:00 мск на 219-м км трассы Казань - Оренбург в районе деревни Ильтень Бута. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу для обгона, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan.

"От полученных травм водитель и трое пассажиров автомобиля Kia Rio скончались на месте", - говорится в сообщении.

Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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