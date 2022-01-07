На Галапагосах извергается вулкан, на склонах которого живут уникальные игуаны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 января. /ТАСС/. Извержение вулкана Вольф на острове Исабела началось в ночь на пятницу. Об этом сообщает в своем Twitter администрация Национального парка Галапагос, в состав которого входит остров.

По данным Института геофизики Эквадора, извержение началось в 23:20 6 января по местному времени (08:20 мск). Спутниковые данные указывают на повышение температуры и выбросы пепла и газов на высоту 1900 - 3800 м. Лавовые потоки стекают по южному и юго-восточному склону, указывают геофизики.

Отмечается, что извержение не несет угрозы населению этого самого крупного острова архипелага, поскольку в районе вулкана, пик которого достигает отметки 1 707 м, нет населенных пунктов. Выбросы газов и пепла также не представляют опасности для людей. Вместе с тем, как указывает местная газета El Comercio, в этом районе на высоте от 1 500 м обитают уникальные розовые игуаны, для популяции которых извержение может представлять угрозу.

Последний раз вулкан Вульф извергался в 2015 году, напоминает "Комерсио".