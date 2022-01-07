В ДТП в центре Москвы пострадали два человека

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись в пятницу в центре Москвы, пострадали два человека. Один человек умер. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД РФ.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Хамовнический вал, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi", - сказали в ГАИ.

Удар пришелся боковую часть немецкой иномарки, в ней пострадали два человека. Полиция начала проверку, включая тест водителей на алкоголь.

В ГАИ добавили, что пассажира автомобиля Audi госпитализировали, но он умер от полученных травм. Пострадали водитель немецкой иномарки и водитель Geely.

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