На Алтае разыскивают мужчину, уехавшего с двумя детьми на снегоходе на Каракольские озера

ТАСС, 7 января. Спасатели Республики Алтай разыскивают мужчину с двумя детьми восьми и девяти лет, которые утром в пятницу уехали в сторону Каракольских озер и не вернулись к назначенному времени. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"Мужчина, уроженец с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай, 7 января в 06:00 мск из с. Урлу-Аспак убыл на снегоходе с двумя детьми восьми и девяти лет в сторону Каракольских озер Чемальского района. Планируемое время возвращения - 13:00 мск, по настоящее время их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

В поисковой операции задействованы сотрудники и техника от Алтайского поисково-спасательного отряда из Горно-Алтайска, а также из республиканского управления по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС.

Каракольские озера - группа из семи горных озер в живописном месте Горного Алтая. Уникальное природное место пользуется большой популярностью у туристов, однако почти не имеет никакой туристической инфраструктуры.