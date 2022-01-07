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Число погибших в результате обрушения здания в Чунцине возросло до 16

Кроме того, 10 человек госпитализированы

ТАСС, 7 января. Количество погибших в результате обрушения здания в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до 16. Об этом в пятницу проинформировало агентство Синьхуа.

По его данным, поисково-спасательные работы завершены. В результате ЧП 16 человек погибли, 10 госпитализированы. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о девяти погибших.

Инцидент произошел в районе Улун около 12:10 по местному времени (07:10 мск). По данным Центрального телевидения Китая, причиной обрушения здания, где располагалась столовая, мог стать взрыв газа.

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