В Апатитах эвакуировали восемь человек из-за пожара на крыльце кинотеатра

МУРМАНСК, 7 января. /ТАСС/. Пожар на крыльце кинотеатра "Полярный" в городе Апатиты Мурманской области произошел вечером в пятницу, эвакуированы восемь человек, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

"7 января в 19:08 мск в ЕДДС города Апатиты поступила информация о возгорании около здания кинотеатра "Полярный". В результате пожара сгорел мусор на крыльце запасного выхода, прогорела дверь, огнем поврежден хозяйственный инструмент, повреждена электропроводка. Эвакуированы восемь человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

В 19:30 открытое горение было ликвидировано. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 19 человек и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.