{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При пожаре в медицинском центре в КНР погибли пять человек

Еще 14 человек госпитализированы

ТАСС, 8 января. По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в медицинском центре города Хэнъян в провинции Хунань. Об этом в субботу сообщает телеканал CCTV.

Согласно его данным, возгорание в центре началось в 00:27 по местному времени (19:27 мск пятницы). Примерно через час пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, в момент инцидента в медицинском центре находилось 19 человек. Пять из них были эвакуированы в безопасное место, остальные 14 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. От полученных повреждений в больнице умерли пять человек.

Сведений о причине возгорания пока нет. Местные власти начали расследование произошедшего.

Теги
Китай
Что известно о пожаре в пансионате в Кузбассе
Что известно о пожаре в пансионате в Кузбассе
Читать полностью