В Оренбургской области после гибели четырех юношей в гараже возбудили уголовное дело

ОРЕНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двоих несовершеннолетних, а также двоих молодых людей 18 и 19 лет в Оренбургской области, тела которых обнаружили в заведенном автомобиле в гараже. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам проверки сообщения об обнаружении тел четверых человек, в том числе двоих несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на момент обнаружения тел двигатель автомобиля был запущен, двери салона заперты, в помещении гаража имелись явные признаки высокой концентрации выхлопных газов. Ворота гаража при этом были заперты изнутри, дверь прикрыта. Следователи установили признаки предшествовавшего распития спиртных напитков, а также воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания, телесных повреждений не выявлено.

"В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.