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В Башкирии 11 человек попали в больницу, надышавшись хлором в бассейне

Двое пострадавших находятся в реанимации

УФА, 8 января. /ТАСС/. Два человека направили в реанимацию, еще девять - в токсикологическое отделение больницы в Башкирии после того, как они надышались хлором в одном из бассейнов, сообщает в субботу республиканское ГУ МЧС.

"В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что 11 человек, предварительно, надышались хлором в с. Ясная поляна Иглинского района по ул. Хвойная, два в банном комплексе "Домашний". Все 11 человек госпитализированы. Два в реанимации, девять человек в токсикологическом отделении", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что количество пострадавших пока уточняется. Жителей госпитализировали в ГКБ №21 в Уфе, куда направлена также оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. "Предварительно, в бассейн хлора вышло больше, чем надо", - сообщили в ведомстве.

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