Ангары с древесным углем сгорели в Новосибирской области

ТАСС, 8 января. Пожарные в Новосибирской области ликвидировали крупный пожар на складе древесного угля в Искитимском районе, где ночью в субботу загорелись два ангара. На ликвидацию открытого огня потребовалось более семи часов, сообщается в официальной группе ГУ МЧС по региону в соцсети "ВКонтакте".

"7 января в 23:10 (19:10 мск) поступило сообщение о возгорании на складе ангарного типа для хранения древесного угля в деревне Харино Искитимского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения два ангара горели открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли. В 00:48 (7 января 20:48 мск) пожар локализован на площади 1 250 кв. м. Ликвидация открытого горения продолжалась до 7 утра (03:00 мск), на месте пожара идет проливка и разбор обгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

На момент возникновения пожара людей в складских помещениях не было, никто не пострадал. На месте от МЧС России работают 14 человек и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.