В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0

БУХАРЕСТ, 8 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в субботу в 01:02 (02:02 мск) в уезде Бузэу в сейсмичной зоне Вранча на востоке Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземного толчка находился на глубине 121 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки фиксируются здесь регулярно. С начала этого года в стране, в сейсмичной зоне Вранча было зарегистрировано три землетрясения магнитудой 3,4, 3,7 и 3,3.

В декабре 2021 года в Румынии произошло 26 подземных толчков магнитудой 2,1-4,1. Самое сильное в прошлом году землетрясение - магнитудой 4,7 - произошло в стране 26 мая. Оно ощущалось и в Бухаресте.