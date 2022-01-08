В Ташкенте охрана президента обстреляла машину, не остановившуюся при следовании кортежа

ТАШКЕНТ, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД и службы охраны президента обстреляли легковой автомобиль. Его водитель не выполнил требования, которые необходимо соблюдать при следовании кортежа главы Узбекистана, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал" - говорится в сообщении. Отмечается, что 46-летний нарушитель был пьян.

Ранее в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой видно, как сотрудники правоохранительных органов преследуют в одном из районов столицы республики легковой автомобиль Chevrolet Malibu, при этом слышны выстрелы.

Прокуратура Юнусабадского района Ташкента, на территории которого произошло ЧП, возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг", водителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на три года.