В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Демонтажные работы начались в центре Минска на месте обрушения моста. Об этом в субботу сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

В Минске обрушилась пешеходная часть моста через ул. Немига. Пострадавших нет. Предварительная версия обрушения — усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур). #twiby #news #Беларусь #Минск #мост pic.twitter.com/watL3u6kL3

"Наша задача - в течение дня завершить демонтаж обрушившихся конструкций. За неделю - разобрать весь путепровод. Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно", - цитирует Дороховича пресс-служба столичной мэрии.

По его словам, предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немига - усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температуры. На месте обрушения работают следователи.

На данный момент из-за обрушения перекрыто движение транспорта и часть пешеходных путей вблизи станции метро "Немига".

В ночь на субботу в Минске над улицей Немига обрушилась пешеходная часть моста. В результате происшествия никто не пострадал. По информации Мингорисполкома, путепровод был построен в 1962 году. В 2017 году на мостовом сооружении сделали косметический ремонт, тогда заменили покрытие и ограждающие конструкции, а также гранитную облицовку тумб.