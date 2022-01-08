Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Сочи

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Житель Челябинской области погиб в Сочи под колесами пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Имеретинский курорт - Москва. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

"Поступило сообщение от дежурной по станции Туапсе, что на перегоне Лазаревское - Водопадный машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт - Москва применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось, смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области", - говорится в сообщении.

По информации машиниста поезда, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия выезжали следователи туапсинского линейного отдела полиции, материалы проверки направят в следственные органы.