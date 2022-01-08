Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Башкирии

ТАСС, 8 января. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в субботу на трассе в Башкирии, четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-центра ГИБДД Башкортостана.

"Столкнулись Peugeot 308 под управлением 36-летнего жителя Стерлитамакского района и встречный грузовик Man, за рулем которого находился 59-летний житель Альшеевского района. В результате аварии водитель легкового автомобиля, его двое сыновей пяти и восьми лет, а также еще одна 54-летняя пассажирка госпитализированы", - сказано в сообщении.

По данным ГИБДД, авария произошло около 12:00 (10:00 мск) на 17 км автодороги Аксеново - Аксаково - Белебей в Белебеевском районе Башкирии. По факту ДТП проводится разбирательство.