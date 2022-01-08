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СМИ: в Пакистане 21 человек погиб в пробке в результате сильного снегопада

По словам главы МВД страны, порядка 1 тыс. машин застряли на шоссе во время сильного снегопада

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб на севере Пакистана в результате автомобильной пробки, образовавшейся из-за снежной бури. Об этом сообщила британская медиагруппа Би-би-си.

По словам главы МВД Пакистана Шейха Рашида Ахмада, порядка 1 тыс. машин застряли на шоссе во время сильного снегопада. По данным полиции, шесть человек замерзли насмерть в своих автомобилях, обстоятельства смерти других жертв пока уточняются.

В качестве возможной причины гибели людей рассматривается отравление выхлопными газами.

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Пакистан
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