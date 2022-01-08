Три медучреждения в Кургане остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода

ТАСС, 8 января. Три медицинских учреждения - Курганская больница № 2, Курганская инфекционная больница и Курганский областной противотуберкулезный диспансер - остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

"В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Карбышева № 27 сегодня, 8 января, с 14:30 (12:30 мск) без холодного водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Карбышева № 27 (Курганская больница № 2), 31 (Курганская инфекционная больница); ул. Циолковского № 1б (Курганский областной противотуберкулезный диспансер)", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в учреждениях сделан запас воды. Время, к которому планируется устранить аварию, не уточняется.