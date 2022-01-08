Один человек погиб в ДТП в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Чкаловске Нижегородской области, в результате шесть человек, включая ребенка, пострадали, еще один человек погиб. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 15:55 (мск) поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Чкаловск, 117-й км автодороги регионального значения Р-152 Н. Новгород - Иваново, у н. п. Соломаты. Произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек, из них погиб один человек (мужчина)", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что среди шестерых пострадавших один ребенок. Пострадавших направили в лечебные учреждения, движение на участке дороги ограничено, организовано реверсивное движение. В ликвидации последствий аварии принимали участие семь человек и две единицы техники.