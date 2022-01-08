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В Китае произошел пожар на грузовом самолете из России

Его потушили, экипаж спасли прибывшие на место экстренные службы
© Gints Ivuskans/Shutterstock/FOTODOM, архив

ШАНХАЙ, 8 января. /ТАСС/. Загоревшийся перед вылетом из китайского города Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) в Новосибирск самолет Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-ТУ" разломился на две части после того, как пожар был потушен. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Тэнсюньван", публикующий в субботу соответствующие фотографии.

Инцидент произошел утром 8 января в аэропорту Сяошань города Ханчжоу. Грузовой самолет, на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом. Причины ЧП пока не указываются. Огонь был потушен, экипаж самолета в составе восьми человек спасен прибывшими на место экстренными службами.

На работе воздушной гавани инцидент не отразился. О задержках и отмене рейсов не сообщается.

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