Детей, пострадавших при хлопке газа в частном доме, доставили в ожоговый центр в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 8 января. /ТАСС/. Дети семи и 12 лет, пострадавшие при хлопке газа в Тарумовском районе Дагестана, доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы (РКБ)в Махачкале. Как сообщили в субботу в пресс-службе минздрава республики, они получили ожоги 31% и 45% поверхности тела.

"Двое детей семи и 12 лет получили термическое ожоги накануне вечером в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в поселке Имунный Тарумовского района Дагестана. У младшего мальчика обожжено 45% поверхности тела, у старшего - 31% поверхности тела. У их матери в результате данного происшествия рваные раны кистей рук. <…> 8 января санитарным автотранспортом в сопровождении врачей дети были транспортированы в Ожоговый центр РКБ, где в настоящее время получают специализированную медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе минздрава, вся необходимая экстренная помощь, включая противошоковую терапию, была оказана пострадавшим в Тарумовской ЦРБ.

"Лечение детей находится под контролем врио министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой. В республиканской больнице имеются все необходимые медикаменты и расходные материалы, а также квалифицированный медперсонал", - добавили в пресс-службе.