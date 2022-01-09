Полиция Токио арестовала мужчину, который забаррикадировался в ресторане и взял заложника

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Полиция Токио арестовала мужчину по имени Акито Араки, который поздно вечером в субботу забаррикадировался в небольшом ресторане и взял в заложники его менеджера, угрожая ему ножом. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Злоумышленник пришел в заведение возле железнодорожной станции Ёёги как посетитель. В один момент он передал менеджеру записку, что у него при себе якобы имеется бомба. После этого стал угрожать ему принесенным с собой ножом. Все остальные посетители были эвакуированы на улицу.

Прибывшая на место полиция в течение трех часов вела переговоры с Араки. Им удалось вывести менеджера через задний ход. Затем полицейские бросили внутрь светошумовую гранату и задержали злоумышленника. В момент ареста у него при себе были два ножа и прикрепленная к руке скотчем коробка из-под мобильного телефона, которую он называл бомбой.

Араки в разговоре со следователем объяснил свой поступок желанием быть приговоренным к смертной казни.