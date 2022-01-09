На Урале произошло ДТП с перевозившим детей автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись с автобусом, перевозившим 25 детей, на Пермском тракте в Свердловской области. Пострадали три человека, сообщили в воскресенье в региональном управлении ГИБДД ГУ МВД России.

"На 220-м км автодороги Пермь - Екатеринбург произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомашины "Лада Гранта" в условиях непогоды не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "Ютонг", движущимся во встречном направлении. Водитель автомобиля "Мерседес", движущийся за автомашиной "Лада Гранта", заметив аварийную ситуацию, принял меры к снижению скорости и, пытаясь избежать столкновения с попутной автомашиной, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автобусом", - сообщили там. В результате ДТП пострадали пассажиры "Лады Гранта" и пассажир "Мерседеса", они доставлены в Красноуфимскую районную больницу.

Авария произошла ночью. В автобусе находились 25 детей, которые возвращались из Арамиля в Красноуфимский район с соревнований по вольной борьбе. "Никто из детей не пострадал, восьмерых детей забрали родители, остальных детей пересадили в другой автобус и направили домой. Водитель автобуса 1971 года рождения, имеет 30-летний водительский стаж, поездка была согласована с ГИБДД за три дня до выезда", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе областной прокуратуры также сообщили, что прокуратура Ачитского района взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.