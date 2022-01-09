В ХМАО по факту смерти восьми человек от суррогатного алкоголя возбудили уголовное дело

ТАСС, 9 января. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", после гибели восьми человек в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), предположительно, от отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбудили уголовное дело. Часть 3 статьи 238. Уже восемь [человек] погибло [от отравления суррогатным алкоголем]", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, в январе несколько жителей поселка приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья. В результате ее употребления 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины умерли, по версии следствия.

В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали ТАСС, что, по их данным, предварительно трое человек умерли в результате отравления некачественным алкоголем. "Причина смерти еще троих жителей поселения в настоящее время устанавливается, проводится вскрытие. В Кондинское направлена группа сотрудников УМВД России по ХМАО-Югре для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе окружной прокуратуры, ведомством также организована проверка по факту возможного отравления суррогатным алкоголем, направленная на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.