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СМИ: полиция Доминиканы задержала одного из подозреваемых в убийстве президента Гаити

Согласно сведениям портала Juno 7, задержание произвели после того, как другой подозреваемый, гражданин Колумбии, задержанный в октябре 2021 года, дал против него показания

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Полиция Доминиканской Республики в субботу задержала Родольфа Жаара, еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал Juno 7 со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно его сведениям, задержание было произведено после того, как другой подозреваемый в убийстве главы Гаити, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, задержанный в октябре 2021 года, дал против него показания.

Как сообщили собеседники агентства, Жаар будет передан Федеральному бюро расследований (ФБР) США.

Задержанный ранее Паласиос в январе 2022 года был депортирован в США, где ему предъявили обвинения в сговоре с целью похищения или убийства за пределами США и предоставлении материальной поддержки для осуществления убийства. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.

Теги
ГаитиКолумбияДоминиканская Республика
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