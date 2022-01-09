Экс-председатель правления банком в Хабаровске похитил 79 млн рублей

ТАСС, 9 января. Бывший председатель правления банка похитил 79 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, с обвиняемого взята подписка о невыезде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летнего хабаровчанина. <...> Уголовное дело, возбужденное по части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата", с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый с января 2015 года по май 2018-го, являясь председателем правления одного из банков и осуществляя общее руководство им, похитил путем растраты в пользу третьих лиц вверенные ему денежные средства в сумме порядка 40 млн рублей. Он заключил между кредитным учреждением и сторонней организацией договор на аренду помещения для расположения архива, завысив сумму для аренды помещения.

Также с ноября 2013 года по июнь 2018-го подсудимый, используя свое служебное помещение, заключил договор на аренду помещения для резервного архива. Фактически это помещение не требовалось. В этом случае было похищено путем растраты 39 млн рублей. Уточняется, что субаренда помещений по обоим случаям фактически не осуществлялась.