Вертолет доставил четырех отравившихся суррогатным алкоголем в больницу в Ханты-Мансийске

ТАСС, 9 января. Четверо человек, находящихся в тяжелом состоянии, транспортированы вертолетом в окружную клиническую больницу в Ханты-Мансийске после отравления, предположительно, суррогатным алкоголем в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения округа в воскресенье.

"Пациентов доставили", - сообщили в пресс-службе.

Ранее о таких планах сообщил директор департамента Алексей Добровольский. Он отмечал, что вылет санитарного вертолета ранее был невозможен из-за погодных условий.

"В экстренном порядке машиной скорой помощи по зимнику (120 км) из Междуреченского для оказания помощи в Кондинское ночью прибыла реанимационная бригада. <...> Их помощь пришла вовремя, так как потребовался перевод на ИВЛ одного из пострадавших. Одновременно из Ханты-Мансийска направлены двумя машинами две бригады реаниматологов. Расстояние в 490 км, в том числе 180 км по зимнику Демьянка - Болчары - Кондинское, врачи преодолели за восемь часов", - также поделился на своей странице в Instagram Добровольский. По его данным, двое из пострадавших в очень тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ.

"На лечении в медорганизациях региона находятся шесть пострадавших, четыре из них в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - уточнили в пресс-службе департамента.