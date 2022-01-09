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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Мартыновского района, его подозревают в убийстве двух человек. Он задержан, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"В следственном отделе по г. Волгодонску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Мартыновского района Ростовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). <…> Проведенные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили в кратчайшие сроки установить и задержать злоумышленника", - говорится в сообщении

Следствие считает, что вечером 7 января на фоне конфликта мужчина ударил ножом в грудь свою бывшую супругу, после чего выстрелил из охотничьего ружья в ее знакомого. От полученных повреждений потерпевшие умерли. Сам подозреваемый скрылся с места преступления.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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